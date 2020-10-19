Koronavirüs: İtalya'da önlemler yeniden sıkılaştırılıyor, diğer Avrupa ülkelerinde durum ne?

İtalya'da koronavirüs vaka sayısının yeniden artmaya başlamasıyla, yeni önlemler açıklandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, önlemlerin "yeniden ülke genelinde bir karantina uygulamak zorunda kalmamak için gerekli olduğunu" söyledi.

Yeni önlemler kapsamında belediye başkanlarına saat 21.00'den sonra kamusal alanları kapama yetkisi verilecek.

Restoranların çalışma saatleri ve izin verilecek maksimum müşteri sayısında da kısıtlamalara gidilecek.

Başbakan Conte Pazar akşamı televizyonlardan yayımlanan konuşmasında "Zaman kaybedemeyiz. Ekonomiyi büyük bir riske sokacak yeni bir toplu karantina istemiyorsak, kısıtlamaları artırmalıyız. Hükümet burada, ama herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Conte bireysel olarak alınması gereken asgari tedbirlerin yanında, arkadaş ve akrabalarla görüşmelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'da Pazar günü açıklanan 11 bin 705 yeni vaka ile, günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Salgının başında salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da toplam vaka sayısı 414 binin üzerinde. 36 bin 500'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

İtalya'da hangi yeni önlemler alınacak?

Avrupa genelinde durum nasıl?

Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, bazı ülkeler yeni kısıtlamaları devreye soktu.

Haftasonu günlük 30 binin üzerinde yeni vaka tespit edilen Fransa'da, başkent Paris de dahil 9 kentte 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

İsviçre'de bugünden itibaren tüm kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler de 15 kişiyle sınırlanacak.

Avrupa'da yayılım hızının en yüksek olduğu ülke olan Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) konaklama ve yiyecek hizmetlerinin büyük kısmına ara verilirken, ülke çapında bir sokağa çıkma yasağına gerek olup olmadığına iki hafta içinde karar verileceği belirtildi.

Önlemleri yerel yetkililerin inisiyatifine bırakmış olan İrlanda da bugün ülke genelinde geçerli olacak yeni önlemler açıklayacak.

Almanya'da da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Başbakan Angela Merkel halktan evlerinde durmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.

Vaka sayılarındaki artışta, günlük test sayısının, ilk dalganın yaşandığı Mart ayına kıyasla çok daha fazla olmasının etkili olduğu belirtiliyor.