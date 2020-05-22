Koronavirüs: İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi 'beklenen sonucu vermedi'

Koronavirüs salgınında birçok ülkeden farklı olarak sıkı karantina önlemlerine başvurmayan ve adını koymadan sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç'te yapılan bir çalışma, Nisan sonu itibarıyla başkent Stockholm'de nüfusun sadece 7,3'ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğine işaret ediyor.

Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu'nun yayımladığı veriler 10 milyonlu nüfuslu ülkenin yakın bir gelecekte sürü bağışıklığına ulaşmaktan uzak olabileceğini gösteriyor.

'Düşük ama çok düşük değil'

Ancak stratejinin mimarı olan epidemiyolojist Anders Tegnell, "Oran beklediğimizden düşük. Ama çok da düşük değil. Belki bir-iki puan" dedi.

Anders Tegnell 24 Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Stockholm'de bağışıklık seviyesinin yüzde 15-20 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.

Tegnell, hükümete bu stratejiden vazgeçmesi için çağrıda bulunan çok sayıdaki bilim insanının uyarısına rağmen ölenlerin yarısının bakımevinde kalan yaşlılar olduğunu ve bir yıl içinde ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunuyor.

Çalışma başkentte bir haftada yapılan 1118 test sonucuna dayanıyor. Bu kapsamda sekiz hafta süreyle her yedi günde bir testlerin yapılması planlanıyor. Diğer bölgelerin sonuçlarının daha sonra açıklanabileceği belirtiliyor.

İsveç'te salgın sırasında okullar tatil edilmedi, iş yerleri, restoran ve kafelerin çoğu açık kaldı.

Ülkede koronavirüse karşı yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bugün itibarıyla vaka sayısı 32 bin 172, ölü sayısı da 3 bin 871. Norveç'te vaka ölü sayısı 235 (vaka sayısı 8 bin 300), Danimarka'da 561 (vaka sayısı 11 bin 182), Finlandiya'da ise 306 (vaka sayısı 6493).

İspanya'da yapılan benzer bir çalışmada 14 Mayıs itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 5'inin Covid-19'a karşı antikor geliştirdiğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.

WHO: Sürü bağışıklığı tehlikeli bir hesap

Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Programı Direktörü Dr. Mike Ryan sürü bağışıklığı kavramının "tehlikeli bir hesap" olduğunu söylemişti.

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi'nden epidemiyoloji uzmanı Dr. Michael Mina CNN'e "Şimdiye kadar hiçbir toplum sürü bağışıklığına ulaşamadı. Bir aşı bizi sürü bağışıklığına, enfeksiyondan daha hızlı ulaştırır" diyor.