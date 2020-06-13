Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede sağlık kurallarına uyulmaması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başlayacaklarını söyledi.
13.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:10
Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.
TÜRBEDEKİ KALABALIK ENDİŞELENDİRİYOR
Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı. Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.
KISITLAMALAR NİSAN AYI ORTASINDA GEVŞETİLMİŞTİ
İran'da hükümet Nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı. O dönemden bu yana ülkede koronavirüs vaka sayısı arttı.
8 BİN 730 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'da bugün de vaka sayısı 2 bin 400'ü aştı. Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 184 bin 955, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 8 bin 730.