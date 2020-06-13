Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor

Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.

TÜRBEDEKİ KALABALIK ENDİŞELENDİRİYOR

Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı. Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

KISITLAMALAR NİSAN AYI ORTASINDA GEVŞETİLMİŞTİ

İran'da hükümet Nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı. O dönemden bu yana ülkede koronavirüs vaka sayısı arttı.

8 BİN 730 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da bugün de vaka sayısı 2 bin 400'ü aştı. Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 184 bin 955, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 8 bin 730.