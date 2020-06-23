Koronavirüs: İngiltere'de 4 Temmuz'da publar ve restoranlar açılabilecek, sosyal mesafe düşürülecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan publar ve restoranların gereken güvenlik önlemlerini aldıkları takdirde 4 Temmuz'da açılabileceklerini açıkladı. Johnson, aynı tarihte 2 metrelik sosyal mesafenin de düşürüleceğini duyurdu.

Boris Johnson bugün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, 2 metre sosyal mesafe bırakılması mümkün olmayan yerlerde, bu kuralın da "1 artı metreye" düşürüleceğini söyledi.

Johnson, "Ne kadar az sosyal temas olursa, o kadar çok güvende olursunuz" dedi.

İngilere'de publar ve restoranlar dışında, gerekli önlemleri almaları koşuluyla 4 Temmuz'da açılabilecek diğer işletmeler ise şöyle;

Gece kulüpleri, spalar, bowling salonları, kapalı oyun alanları, havuzlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları ise bu aşamada açılamayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 Temmuz'dan itibaren bir hanenin mensuplarının farklı bir haneden kişilerle kapalı mekanlarda buluşmalarına da, sosyal mesafeyi gözetmeleri şartıyla izin verileceğini belirtti.

Johnson konuşmasında tüm bu gevşemelerin koşullu ve geriye alınabilir olduğunu da sözlerine ekledi.