Koronavirüs: Hollanda'da üç hafta katı önlemler uygulanacak, en büyük üç kente giriş-çıkışlar...

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Hollanda'da akşam 18.00'den itibaren üç hafta boyunca katı önlemler uygulanacak. Bu süre içerisinde istenen sonuç elde edilmezse, sokağa çıkma yasağı da dahil, daha sert önlemler gündeme gelecek.

Günlük enfeksiyon sayısının 3000'e ulaşması üzerine, Hollanda hükümeti Pazartesi akşamı, koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı.

Başbakanı Mark Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de Jonge tarafından açıklanan yeni önlemlerler sayesinde, üç hafta içinde salgının yayılma hızının düşürülmesi hedefleniyor.

Aksi halde hem halk sağlığının hem de ülke ekonomisinin ciddi şekilde olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Bu nedenle virüs bulaştırma kat sayısı olan R değerinin düşürülmesi amacıyla, vakaların en gazla görüldüğü 3 büyük kente (Amsterdam, Rotterdam ve Lahey) giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak. Bu kentlere sadece geçerli nedeni bulunan kişilerin girmesine izini verilecek.

Bu üç kentle birlikte Eindhoven'daki mağazalarda maskesi takılması önerilecek.

Maske uygulaması zorunlu değil ancak iş yerleri, maske takmayan müşterilerini dışarı çıkarma hakkına sahip olacak.

Önümüzdeki üç hafta boyunca Hollanda'daki tüm amatör ve profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Bu sürede spor tesislerindeki kantinler de kapalı kalacak.

Hükümet, işyerlerinde salgının daha hızla yayıldığı gerekçesiyle evden çalışma uygulamasının yaygınlaştırılmasını istedi. Zorunlu haller dışında çalışanlar, işlerini evlerinden yürütecek.

İş yerlerinde sıkı denetimler uygulanacak. Evden çalışma koşulunu yerine getirmeyen işletmeler, iki hafta süreyle kapatılacak.

Başbakan Mark Rutte, ailecek alış verişe çıkmamaları ve sonbahar tatili de dahil, bu süreçte Hollandalıların mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi. Ev ziyaretleri, 13 yaşına kadar olan çocuklar da dahil, en fazla dört kişiyle sınırılandı.

Kapalı alanlardaki toplanma sayısı 30, açık alanlarda ise, en fazla 40 kişi olarak belirlendi. Cenaze törenleri, dini etkinlikler, toplu taşıma ve eğlence parkları ile havaalanları bu sınırlamadan muaf tutuldu.

Önlemler kapsamında Hollanda'daki restoran, kafe ve barlar da en geç saat 22.00'de kapanacak. Bu işletmeler, saat saat 21.00'den itibaren yeni müşteri almayacak.

Yiyecek-içecek sektörü ile berber ve masör gibi gibi temas gerektiren mesleklerden hizmet alan kişlerin iletişim bilgileri kaydedilecek. Marketlere sadece dezenfekte edilmiş alışveriş arabaları ile girilenilecek.

Hollanda Başbakanı Rutte, virüsün hızına yetişememe tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, ekonominin daha fazla olumsuz etkilenmemesi için ikinci bir kilitlenmeyi önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı de Jonge de, "Elimizden geleni yapıyoruz ama virüs bizden daha iyi" dedi.

Bu önlemlerden sonuç alınamazsa, üç hafta sonra sokağa çıkma yasağı da dahil daha katı önlemler hayata geçirileceği belirtildi.