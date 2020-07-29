Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde...

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB), 1 Ağustos'tan itibaren yenileyeceği "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'nin yine yer almayacağını yazdı. Gazeteye göre turizm sektörünün lider tur operatörlerinden Corendon da 12 Ağustos'tan önce Türkiye'ye uçmama kararı aldı.

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle her 15 günde bir seyahat tavsiyelerini gözden geçiriyor. Salgının yeniden arttığı ya da vaka sayılarının hala yüksek olduğu bölgeler, kırmızı ya da turuncu renkleriyle simgelenen "güvenli olmayan ülkeler" listesine alınıyor.

Son güncellemelerde Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor. Aile ziyaretleri ve tatiller, "zorunlu bir durum" sayılmıyor. Ankara'nın girişimlerine rağmen, Türkiye'nin 1 Ağustos'tan itibaren aynı listede kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine göre, Türkiye turizm pazarının lider tur operatörlerinden Corendon, Türkiye uçuşları konusunda Hollanda ve Belçika hükümetleriyle görüşmelere devam etti ancak henüz olumlu yanıt almadı.

Corendon, izin verilse de verilmese de 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye turist taşımaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümet üyelerinin, "akılsızca" bulması ve "sorumluluk" uyarıları yapması üzerine bu kararından vazgeçmişti.

15 Ağustos'ta liste güncellenecek

Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşlar ve tur operatörleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talebine karşılık, Türkiye'de koronavirüs vakalarının yüksek olduğunu ve bu nedenle turuncu listeden çıkarılmayacağını bildiren Dışişleri Bakanlığı'nın geçen haftaki görüşme çağrısını reddetti.

Türkiye'nin, ikinci bir açıklamaya kadar, güvenli olmayan ülkeler listesinde kalması bekleniyor. AB ve üye ülkeler, 15 Ağustos'ta listeyi yeniden gözden geçirerek güncelleyecek.

Türkiye'nin yanı sıra Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ile İspanya ve Portekiz'in belli bölgelerinin de "güvensiz" ilan edilerek seyahat yasağı getirilmesi, Hollanda ve Belçikalı tur operatörlerinin "son dakika" umudunu büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Ağustos ayından itibaren yapacakları son dakika satışları ile sezonun zararını en aza indirmeyi hedefleyen Avrupalı tur operatörlerinin, Euro/TL kurunun giderek artması nedeniyle, Batılı turistlerden yoğun talep beklentisi içinde oldukları belirtiliyordu.

Ancak Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) Başkanı Frank Ostdam, olumsuz seyahat tavsiyeleri nedeniyle son dakika cirosu umutlarının gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

Ostdam, haber portalı Nu.nl'ye yaptığı açıklamada, "Seyahat sektörü için zaten dramatik bir mevsimdi. Bu yaz son dakikalarla bir şeyler yapabileceğimizi umuyorduk ama şimdi bu da olmayacak" dedi.

Hollandalı yönetici, seyahat acentelerinin çoğunun bu yıl cirolarının ancak yüzde 25-30'unu yapacağını belirterek, sektördeki şirketlerin üçte birinin iflas etmesini beklediklerini vurguladı.