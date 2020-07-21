Koronavirüs dünyaca ünlü dergiye darbe vurdu! Q dergisi, yayın hayatına son veriyor

İngiliz müzik dergisi Q'nun 34 yıllık yayın hayatı, koronavirüs nedeniyle son buluyor. Koronavirüs salgınının medya sektöründe yol açtığı daralma nedeniyle Q dergisi 28 Temmuz'da yayın hayatına son verecek.

Q DERGİSİ, YAYIN HAYATINA SON VERİYOR

Koronavirüs salgınının medya sektöründe yol açtığı daralma İngiliz müzik dergisi Q'nun 34 yıllık yayın hayatına son vermesine yol açtı. Q dergisinin son sayısı 28 Temmuz'da yayınlanacak.

Q dergisinin editörü Ted Kessler, derginin kapanacağını Twitter üzerinden duyurdu. Kapanma nedeni olarak koronavirüsü gösteren Kessler, "Bundan daha fazlası olamazdı" dedi.

2001 yılında 200 binin üzerinde satışı olan derginin tirajı 28 bin 359'a düşmüştü. Dergi 1986 yılında Mark Ellen ve David Hepworth öncülüğünde kurulmuştu. Özellikle 90'larda Britanya popunun çizgisini belirlemekte öncü bir dergi olmuştu.