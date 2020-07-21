Koronavirüs bile turiste engel olamadı! Uçuşlar açılırsa Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 4 milyonu bulur
Rusya'da iş dünyası gazetesi Kommersant, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.
21.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:32
Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant,koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.
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RUSYA'DAN TÜRKİYE'YER GELEN TURİST SAYISI ŞAŞIRTTI
Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.
RUS TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR
Rusya'da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır'a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.