Koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha eklendi

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi.



CDC, daha önce yalnızca üç semptomu Covid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi.Euronews.com'da Görüntüle