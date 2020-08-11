Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? Koronavirüs aşı fiyatı belli mi? Koronavirtüs aşısı ücretsiz mi olacak? Rusya Sputnik aşısı ücreti ne kadar?

Koronavirüs pandemisinin sona ermesi için tüm dünyanın merakla beklediği aşı haberi Rusya'dan geldi. Koronavirüs aşısı çalışmalarını sürdüren Rusya'da üretilen aşı hükümet tarafından tescil edilirken Dünya Sağlık Örgütü de Rusya'nın Sputnik koronavirüs aşısıyla ilgili olarak ön yeterlilik için görüştüğünü belirtti. Peki, Rusya Sputnik aşısı ücreti ne kadar? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? Koronavirüs aşı fiyatı belli mi? Koronavirtüs aşısı ücretsiz mi olacak?

KORONAVİRÜS AŞI FİYATI BELLİ Mİ?

Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüs aşısı için bilimsel çalışmalar yapılır ve yetkililer geliştirdikleri aşılar için ücretlendirme konusunda açıklamalar yapılıyor. İşte yapılan açıklamalara göre koronavirüs aşısı fiyatları.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca aşısı:

Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren potansiyel yeni tip corona virüs aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Bununla birlikte, ADZ122 ası verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25 Türk Lirası) uygulanması ve dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.

ABD'li ilaç devi Moderna aşısı:

ABD'li ilaç devi Moderna'nın 30 bin kişi ile üçüncü faz testlere başladığı COVİD-19 aşısının fiyatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Gelen son dakika haberine göre, aşının bir dozunun 50-60 dolar arasında olması bekleniyor.

Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen aşı:

ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.

RUSYA SPUTNİK AŞISI ÜCRETİ NE KADAR, KORONAVİRTÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Rusya Sağlık Bakanı daha önce Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.

Muraşko, bugünkü basın toplantısında, "Koronavirüs aşısının, devlet bütçesinden karşılanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla aşı kampanyası planlı olacak" dedi.

Bakan, daha önceki açıklamasında, Gamalei Merkezi'nde geliştirilen aşının klinik testlerinin tamamlandığını ve aşının tescil edilmesi için evrak paketinin hazırlandığını bildirerek geniş kapsamlı aşı kampanyasının ekimde planlandığını söylemişti.