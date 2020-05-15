Koronavirüs aşısı: Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright, 'ABD en karanlık kışını...

ABD'de, Trump yönetimini koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade verdi.

Dr. Rick Bright, salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, "ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışını" yaşayacağı uyarısında bulundu.

Bright, salgında ikinci bir dalganın, grip mevsiminin gelmesiyle, eşi benzeri görülmemiş sayıda hastalığa ve ölüme neden olabileceğini söyledi.

'ABD'nin aşı planı yok'

Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Bright, ABD'nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Rick Bright kimdir?

ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nin başkanı olan Rick Bright, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını, bu nedenle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Bright'ı geçen ay görevden almıştı.

Bright, Trump'ın remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için görevden alındığını söylemişti.

Trump ise ifadesindeki sözlerini eleştirdiği Bright için "öfkeli bir memur" dedi.

ABD halen dünyada koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarında ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de vaka sayısı 1 milyon 410 bini geçti.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini aştı.