Koronavirüs: ABD risk taşıyan vatandaşları ile oturum izni olanları ülkeye sokmamayı değerlendiriyor

ABD yönetimi, koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak için risk taşıdığı değerlendirilen vatandaşları ile oturum izni olan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, üzerinde çalışılan plan kapsamında virüse maruz kaldığı ya da taşıdığından şüphelenilen kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesinin öngörüldüğü belirtildi.

İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen plana göre, söz konusu kuralın Kanada ve Meksika ile kara sınırları ve havalimanları da dahil olmak üzere ülkeye tüm giriş noktalarında uygulanması öngörülüyor.

Planda, ABD vatandaşları ile süresiz oturum kartına sahip kişilere yönelik talimatların bireylerin anayasal haklarının korunmasını amaçlaması gerektiği ve yalnızca "en istisnai durumlarda" uygulanacağı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ABD'ye ya da ülke içinde seyahat kişileri, tüberküloz veya Sars gibi hastalıklar taşıdığından şüphelenilmesi durumunda alıkoyarak tetkik yaptırma yetkisi bulunuyor.

Ancak bu yetkinin kuruma, ABD vatandaşları ile süresiz oturuma sahip kişilerin ülkeye girişini engelleme hakkı tanıyıp tanımadığı ise meçhul.

CDC ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı, BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

ABD Kişisel Özgürlükler Birliği Göçmen Hakları Proje Direktörü Omad Jadwat, ABD devletinin vatandaşlarının ülkeye girişini engellemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Jadwat, "Trump yönetim,, yasak üstüne yasak getiriyor. Son olarak Covid-19'u bahane edip, çocuklara ve iltica başvurusu yapanlara bir dizi kısıtlama getirirken, ABD içerisinde virüsü kontrol altına almak konusunda feci şekilde başarısız oluyor. Çıkacağı söylenen bu talimat, bir sürü büyük hatanın yapıldığı bu yıl bu hatalar zincirine yenisini eklemek olur" dedi.