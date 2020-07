Koronavirüs: ABD'nin bazı eyaletlerinde neden hızlı vaka artışları görülüyor?

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 3,3 milyonu, can kaybı da 136 bini aşarken son günlerde yeni vaka sayısındaki artış üst üste rekor kırıyor.

Vaka artışlarının büyük bir bölümü, toplam 100 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaletleri California, Florida ve Texas'ta görülüyor.

Dünya genelinde pazartesi günü açıklanan yeni vakaların yüzde 18'i bu üç eyaletten geldi. Pazartesi günü, bu eyaletlerdeki toplam vaka artışı 30 bin civarında açıklandı.

Bunlara ek olarak, özellikle ılıman ikliminden dolayı "Güneş Kuşağı" olarak bilinen güneydeki eyaletlerde de vaka sayıları hızlı şekilde artıyor. Bu eyaletler arasında Arizona, Tennessee ve Mississippi yer alıyor.

Yetkililer, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının ardından özellikle gençlerin gerekli tedbirleri almadığını ve kurallara uymadığını öne sürüyor. Ayrıca yeniden açılan bazı işletmelerin de kapasite sınırlamaları ve sosyal mesafe protokollerini göz ardı ettiği söyleniyor.

Ancak uzmanlar ise belli eyaletlerde normalleşmenin çok hızlı gerçekleştiğini ve özellikle test kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli adımların atılmadığını belirtiyor.

Salgının ilk dönemlerinde en yüksek vaka ve can kaybının görüldüğü New York ile New Jersey gibi eyaletlerde ise yeni vaka artışı ciddi şekilde gerilemiş durumda.

New York eyalet yönetimi, ikinci bir dalga riskine karşı vaka sayısının yüksek olduğu eyaletlerden gelenlere kısıtlamalar uygulamaya hazırlanıyor.

California'da kısıtlayıcı önlemler tekrar yürürlükte

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlayıcı önlemler alındı.

Vali Gavin Newsom, eyalet genelinde restoran, şarap evi, sinema, hayvanat bahçesi ve oyun salonlarının kapalı mekanlarının kapatılacağını açıkladı.

Barlar da faaliyetlerine geçici olarak son verecek. Ayrıca işletmelerden açık hava kısımlarını elden geçirmeleri ve mümkün olduğunca genişletmeleri istendi.

Eyaletteki bazı bölgelerde okulların sonbaharda tekrar açıldıklarında bir süre daha uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı.

Eyalet yetkilileri, California genelinde görülen artışların, aile ve arkadaş buluşmalarının artması ve bu buluşmalarda gerekli tedbirlerin ihmal edilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Yetkililer, kapalı mekanlarda faaliyet gösteren işletmelerin sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve maske takma zorunluluğuna uyulması için yeterli çabayı göstermediğini öne sürüyor.

Texas'ta sağlık sistemi baskı altında

Texas Valisi Greg Abbott'ın sağlık danışmanı Dr. Mark McClellan, eyalet genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulamaya sokulmasının "olasılık dahilinde"olduğunu söyledi.

McClellan, "Önlemleri sertleştirmemize çok bir zaman kalmadığını düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Partili Vali Abbott'ın son dönemde aldığı önlemler arasında normalleşme sürecini askıya almak, barları kapatmak ve birçok alanda maske takmayı zorunlu hale getirmek yer alıyor.

Ayrıca restoran ve kafelerin azami kapasitesi de yüzde 75'ten yüzde 50'ye çekildi.

Texas'ta salgının ilk aylarında günlük 1000 ile 2000 arasında seyreden yeni vaka sayısı son haftalarda 6000'in üzerine çıktı.

Vaka artışlarına paralel olarak hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı da hızla artıyor. Bu da eyaletin sağlık sisteminin kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor.

Birçok kişi, vaka sayılarındaki artışların arkasında normalleşme sürecine hızlı geçiş yapılmasının olduğunu düşünüyor.

Texas, ekonomik kaygılardan dolayı normalleşme sürecine ilk geçen eyaletlerden birisi olmuştu.

Florida en yüksek vaka açıklayan eyalet

Florida, vaka sayılarının hızlı arttığı bir diğer eyalet. Florida'da sadece vaka sayısı değil, can kayıpları da artıyor. Bu hafta içerisinde eyaletteki yedi günlük ortalama can kaybı sayısı, salgının başlamasından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Florida, pazar günü 15 bin 300 ile en yüksek yeni vaka açıklayan eyalet oldu.

Florida'nın pazartesi günü açıkladığı 12 bin 600 yeni vaka da ABD'de bir eyalet tarafından açıklanan en yüksek ikinci vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Eyalet Valisi Ron DeSantis, "Salgınla mücadele konusunda önümüzde daha uzun bir yol var" dedi.

Bazı uzmanlar, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve normalleşmenin erken başladığını savunuyor. Ayrıca temas takip programının ve testlerin yetersizliğinin de mevcut durumda rol oynadığı öne sürülüyor.

Eyalet yetkilileri ise normalleşme süreciyle birlikte başta gençler olmak üzere, halkın tedbirlere uymadığını söylüyor.