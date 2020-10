Koronavirüs: 8 ülkede yapılan araştırmaya göre kadınlar, maske ve mesafe gibi kurallara erkeklerden daha çok uyuyor

İtalya, Fransa ve ABD'nin de aralarında olduğu 8 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisine karşı koruyucu önlemlere kadınlar, erkeklere oranla daha fazla uyuyor. Bu farkın, özellikle salgının ilk aylarında Covid-19 nedenli ölümlerde erkeklerin ağırlıkta olmasını açıklayabileceği belirtildi.

Geçen Mart-Nisan aylarında ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Yeni Zelanda'da 21 binden fazla kişiye anket yoluyla yapılan araştırmaya göre Covid-19'u ciddi bir sağlık sorunu olarak gören kadınların oranı erkeklerden daha yüksek.

Mart ayında kadınların yüzde 59'u, erkeklerinse yüzde 48,7'si bu yönde görüş bildirdi. Nisan ayında ise bu oran kadınlarda yüzde 39,6, erkeklerde yüzde 33 olarak belirlendi.

Maske ve güvenli mesafe gibi korunma tedbirlerine uyanların oranı da Mart ayında kadınlarda yüzde 88,1, erkeklerde ise yüzde 83,2 olarak tespit edildi. Nisan'da bu oranlar sırasıyla yüzde 77,6 ve yüzde 71,8'e düştü.

Araştırmacılar, zaman geçtikçe salgına karşı tedbirlere uyma oranları düşse de cinsiyetler arasındaki farkın sürdüğüne de dikkat çekti.

Farklılıklar yaş ilerledikçe artıyor

Araştırmaya göre salgın konusunda cinsiyetler arasındaki bu farklılıklar gençlerde daha az görülüyor, yaş ilerledikçe ise artıyor. Gelir seviyesi yüksek olanlarda, evli ya da birlikte yaşayan kişilerde de bu fark azalıyor. Virüse doğrudan maruz kalanlarda da cinsiyetler arasındaki fark düşüyor.

Araştırma ekibinin liderliğini yapan İtalyan Bocconi Üniversitesi'den Prof. Vincenzo Galasso elde ettikleri sonuçları, "Kadınların salgını çok ciddi bir sağlık sorunu olarak algılamaya, kısıtlayıcı tedbirleri haklı bulmaya ve maske takmak gibi kurallara uymaya daha yatkın olduğunu belirledik" diye açıkladı.

Bocconi Üniversitesi'nden bir diğer araştırmacı Prof. Paola Profeta da, "Kadınlar ile erkekler arasındaki en büyük fark, yalnızca başka insanları korumaya yönelik tek davranış biçimi olan dirsek içine öksürme tedbirinde görülüyor" dedi.

Lideri kadın olan ülkeler örneği

"Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan ekip, cinsiyetler arasındaki bu davranış farkının "ölüm oranlarında cinsiyetler arasında önemli farklılıklar bulunmasına katkıda bulunduğunu" belirtti.

Makalede, "Liderleri kadın olan ülkelerde pandemiyle daha etkili mücadele edilmesi de bu sonuçlarla tutarlılık içinde" denildi.

Araştırmacılar bu sonuçlar ışığında, "cinsiyet temelli" kamu sağlığı politikaları ve iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.