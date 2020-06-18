Korona virüse dikkat çekmek için aracına maske yaptırdı

Maske kullanımına dikkat çekmek için aracına maske tasarlattı

Bu da maskeli araç

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turizmci İdris Güzeller korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmanın önemini anlatmak için aracına maske giydirdi.

Ürgüp ilçesinde turizm işi ile uğraşan İdris Güzeller, korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla aracına maske tasarlatırken aracın ön camına da "Sağlığınız için maske takın" yazısı yazdırdı. Ürgüp'te aracı bu şekilde gören bazı vatandaşlar ise araç ile birlikte fotoğraf çektirmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dikkatini çekmek ve maske takmanın önemini anlatmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden İdris Güzeller umarım insanlar maskelerini takarlar dedi. Güzeller, " Ürgüp'te turizm sektöründe bulunmaktayım. Ürgüplü olarak bir fark oluşturmak istedik ve böyle bir kanıya vardık. Aracımıza böyle bir maske takarsak insanlar daha bilinçli olur diye düşündüm. Bu şekilde aracımıza arkadaşımla birlikte bu şekilde bir tasarım yaparak hayata geçirdik. İnşallah insanlar biraz daha ders alarak kurallara uymak durumunda kalırlar. Görenler çok sevecen karşılıyor. Aracımızın önünde fotoğraf çektirenlerde var. Görüp el işareti ile selam verenlerde var" dedi.

Aracı maskeli bir şekilde görerek araç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Nuşani Eroğlu'da açıklamasında, "Gerçekten arkadaşımızın yaptığı iş bir fark oluşturmuş. Zaten gerekli önlemler alınıyor. Yalnız 18 yaş altı ve şehirlerarası ulaşım açılmasının ardından daha çok temas oldu. Arkadaşın bu şekilde yaptığı şey hoşuma gitti ve bende fotoğraf çektim" diye konuştu.