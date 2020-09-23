Korona testi pozitif çıkan sunucudan bomba iddia: Karantinada olmama rağmen HES kodu aldım

Konya'da yerel bir televizyon kanalında program sunucusu olan Fatih Güneş, korona tedbirleri kapsamında getirilen sadece sağlıklı vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girebilmesini olanak tanıyan HES kodunu karantinada olmasına rağmen aldı. Korona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavisi evde devam eden Güneş, "Dün E-Devlet üzerinden deneme amaçlı HES kodu almak için deneme yaptım. Karantinada olmama rağmen HES kodu aldım. Şu an istediğim kamu kurumuna gidip işlemlerimi yapabilirim" dedi.

İşte Güneş'in konuyla ilgili yaptığı açıklama;

"Dün E-devlet üzerinden HES kodu alabilmek için bir deneme yaptım. Kamu kurumlarında işlem yapmak isteyenler sağlıklıysa HES kodu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ve dün E-Devlet üzerinden HES kodu aldım. Pozitif olmama rağmen şu an istediğim kamu kuruluşuna HES kodunu gösterip işlemlerimi yapabilecek durumdayım. Bu kadar endişe verici bir durum yok. Ben burada sağlık çalışanlarının emeklerine üzülüyorum.

Ben bilinçli bir insan olmamış olsaydım işime gider, gezer ve birçok kişiye bu hastalığı bulaştırabilirdim. Bizi koruması gereken HES kodunu bana sistem Covid-19 tedavimin devam ettiği 6. günümde veriyor. HES kodu aldığımın gündemine gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar ve şaşkınlık yaşadıklarını ifade ettiler

Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu birçok farklı yöntemle alınabiliyor. Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor."

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Bu kod bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir.