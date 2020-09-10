Korona önlemli tatil

Acar ve Özerkan çifti kızları Eliz ile birlikte özel bir katamaran ile Ege kıyılarına gitti. Pandemi sürecini oldukça dikkatli geçiren çift yine de tedbiri elden bırakmayarak özel bir yat ile Fethiye, Marmaris,Bozburun,Datça'nın cennet koylarına demir attı. Kaklabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan aile, bakir koylara demir atarak denizin keyfini çıkardı.



