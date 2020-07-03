Korkuluğa yaslanan minik Esila Deniz, 4'üncü kattan düşerek öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evinin salonunda oynarken salon penceresinin dışındaki korkuluğa yaslanan 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında yaşayan Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Esila Deniz, iddiaya göre evinin salonunda oynadığı sırada salon penceresinin dışındaki cam korkuluklara yaslandı. Cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu dengesini kaybeden minik Esila Deniz, 4'üncü kattan düştü. Kızının düştüğünü gören annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Esila Deniz, Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile yasa boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.