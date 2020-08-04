Kopenhag - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Kopenhag - İstanbul Başakşehir maçı hakemi kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda top koşturacak olan Medipol Başakşehir, Kopenhag karşısında üstünlük sağlamayı bekliyor. Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda?

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag karşısında mücadele edecek olan Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk elde etmişti. Aynı beklentiyle UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımın Kopenhag karşılaşması 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 19:55'te başlayacak.

KOPENHAG - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag takımıyla oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek. Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak. Merakla beklenen mücadele ise Bein Connect üzerinden canlı olarak aktarılacak.