Kop Dağı Tüneli nerede? Kop Dağı Tüneli bitti mi? Kop Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

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KOP DAĞI TÜNELİ NEREDE?

Kop Geçidi, Bayburt ile Erzurum'u Aşkale üzerinden bağlar, Kop Dağı üzerinde 2305 m yüksekliğindedir. Geçidi devre dışı bırakacak Kop Dağı Tüneli dağın 2400 m yüksekliğine, her biri 6.500 m uzunluğunda çift tüp şeklinde inşa edilmektedir.

KOP DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Milletvekili Battal konu ile ilgili şunları söyledi;

"Kop Dağı' Tünelindeki çalışmaları gidip yerinde inceledik. Bin 800 metre Bayburt tarafından ayna kısmına kadar ilerledik. Bin metre kadar da diğer karşı huduttan tünel çalışması devam ediyor. Yine aynı şekilde birde orta kısımdan giriş yapmışlar. Son üç ayda Kop Dağı'nda 6 aynadan çok yoğun bir şekilde çift vardiya çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bu tempoyla devam ederse 2020'nin sonunda bir kısmı trafiğe açılmış olacak."