KONYA Kahvehaneye yapılan baskında depo ve bodrum katına saklanan 26 kişi yakalandı

Kahvehaneye yapılan baskında depo ve bodrum katına saklanan 26 kişi yakalandı

KONYA'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bir kahvehaneye yapılan baskında depo ve bodrum kımsına saklandığı tespit edilen 26 kişiye 81 bin 900 lira para cezası kesildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Çukurçimen Sokak üzerinde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen bir kahvehanenin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yeniden çalışmalarına devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine iş yerine giden polis, içeride arama yaptı. Yapılan aramada depo ve bodrum kısmına saklanan 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden biri hakkında da arama kararı olduğu belirtildi. 26 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 81 bin 900 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, iş yeri yeniden mühürlendi.

GÖRÜNKÜ DÖKÜMÜ:

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Kahvehaneye yapılan baskın

İçeride yakalanan müşterilerden detay

Cezai işlem uygulanmasından detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)