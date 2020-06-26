Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Konya'da yaşanan trafik kazasında kaç kişi öldü? Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpışmasında bilanço ne?

KONYA'DA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

KONYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TIRLA ÇARPIŞMASINDA BİLANÇO NE?

Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.