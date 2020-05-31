Küçük çocuğun cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulundu

Konya'nın Yunak ilçesinde ağaçlandırma sahasında gezen bir kişi, ayağıyla eşelediği tümsekte çöp poşetine sarılı şekilde bir kız çocuğuna ait cansız beden buldu.

1 AY ÖNCE GÖMÜLDÜ

Konya Yunak - Emirdağ karayolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alandaki tümseği fark etti. Tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini gören kişi durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.