Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü...
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
28.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:06
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.