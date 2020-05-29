Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları ve Kolpaçino özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kolpaçino filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kolpaçino filmini izleyecek olanların merak ettiği Kolpaçino konusu nedir, Kolpaçino oyuncuları kimler ve KOLPAÇİNO özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikâye: "Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan."

KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Atıl İnaç

Oyuncular:Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Hakan Ural, Eriş Akman

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2009 Perşembe

Senaryo: Şafak Sezer, Kaan Ertem

Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikâye: "Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan."