Kolpaçino: Bomba filmi konusu nedir? Kolpaçino: Bomba oyuncuları ve Kolpaçino: Bomba özeti!

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KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Özgür, zengin bir ailenin evlâdıdır. Ancak ne cimri babasından, ne de zengin kayınpederinden destek görmez. Eski sevgilisi Şale ise çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Desteği bulamayınca Özgür'ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kadınca intikam gibi görünen durumun arkasında büyük hesaplar vardır. Özgür, Sabri ve Tayfun'dan yardım ister.

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Şafak Sezer

Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Kemal İnci, Serkan Şengül

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2011 (92 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Mart 2011 Cuma

Senaryo: Şafak Sezer, Kaan Ertem