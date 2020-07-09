KOCAELİ Sedye ile önlerini kesip, maske takmayanları uyardılar

Sedye ile önlerini kesip, maske takmayanları uyardılarKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi farkındalık çalışması kapsamında maske takmayan veya yanlış takan kişilerin önü sedye ile kesilerek, megafonla uyarıda bulunuldu.

09.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:26

Sedye ile önlerini kesip, maske takmayanları uyardılar

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KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi farkındalık çalışması kapsamında maske takmayan veya yanlış takan kişilerin önü sedye ile kesilerek, megafonla uyarıda bulunuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maske takmayan ya da maskeyi yanlış takan kişilere uyarılarda bulunmak için farkındalık çalışması yaptı. Koruyucu kıyafet giyen kişiler, İzmit'in en kalabalık yeri olan Yürüyüş Yolu'nda bir anda sedye ile ortaya çıktı. Maske takmayan ve yanlış takan kişilerin önü kesilerek, megafonla uyarılarda bulunuldu. Elinde megafon bulunan kişi, koronavirüs salgının hala devam ettiğini ifade ederek Sağlık çalışanlarımız hala nöbette. Rehavete kapılma, tehlike hala devam ediyor. Kurallara riayet edelim diye uyarıda bulundu. Uyarıların ardından kişilerin maske taktığı veya maskelerini düzgün taktıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.