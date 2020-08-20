Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 38 oldu

Son olarak İzmir'de 65 yaş ve üzerine birinci derece yakınları hariç düğünlere katılmalarını kısıtlama getirilince Türkiye genelinde 65 yaş ve üstüne farklı konularda kısıtlama getirilen il sayısı 38'e yükseldi. Bu iller şu şekilde: Malatya, Şanlıurfa, Düzce, Siirt, Kayseri, Elazığ, Van, Bartın, Aksaray, Bursa, Batman, Kırıkkale, Sivas, Kütahya, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Muş, Mardin, Kastamonu, Manisa, Yalova, Kahramanmaraş, Balıkesir, Tunceli, Giresun, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Uşak, Kilis, Karaman, Gümüşhane, Nevşehir, Çankırı, Yozgat.

İller ve alınan kararlar:

KOCAELİ

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi. Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı. Sağlıklarının korunabilmesi amacıyla kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.

İZMİR

Kent genelindeki düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak. Alışverişlerini 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecek, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek.

MALATYA

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Ağustos'tan itibaren 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

ŞANLIURFA

Kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları ve toplu taşımaları kullanması kısıtlandı.

DÜZCE

65 yaş ve üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) düğünlere katılamayacağı belirtilen açıklamada "Mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları faaliyetleri de yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

KAYSERİ

Kayseri'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

ELAZIĞ

Elazığ'da sokak düğünlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi "Köy düğünleri de ilgili kolluk kuvvetlerinin izni dahilinde yapılabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

VAN

Van genelinde 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılması yasaklandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların saat 07.30-10.00 ile 16.30-19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

BARTIN

Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığını bildirdi.

AKSARAY

Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damat haricinde sahnede oyun oynamasının yasaklanmasına da karar verildi.

BURSA

Bursa'da 65 yaş ve üstündekileri 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ayrıca Bursa Valiliği'nin kararında "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına; cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına; sosyal faaliyetlerle kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına; alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde girişlerinin yasaklanmasına; spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BATMAN

Batman Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

SİVAS

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği alınan kararı "Vatandaşların yoğun bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Kovid-19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadesiyle açıkladı.

ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasını sağlayan serbest kartlarının kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı aldı. Bu sebeple 20 Ağustos itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00 -17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de alınan kararda şu ifadeler kullanıldı "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyladüğün, kına, nişan, nikah,mevlit, sünnet merasimi, vb. toplu etkinliklere(anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 16.00'dan sonra pazar yerlerine girişlerinin kısıtlanmasına, karar verildi"

ORDU

Ordu'da ilave tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi "Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabuledilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

MUŞ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgında temel risk unsuru olan düğün, nişan, sünnet, mevlit ile pazar yeri, market, alış veriş merkezlerinde bulaş riskinin yüksek ve hızlı olması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu belirtildi.

Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi için İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alış veriş merkezlerinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

MARDİN

Mardin'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı ifade edildi.

Kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 16.00'dan sonra semt pazarlarına girmelerinin de kısıtlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren katılmaları kısıtlanmıştır."

MANİSA

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

YALOVA

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

BALIKESİR

Balıkesir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

TUNCELİ

Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.

GİRESUN

Giresun'da Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla il genelinde bugünden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet, cenaze, taziye gibi toplu olarak bulunmaya neden olacak merasimlere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç katılımlarının yasaklanması kararı alındığının altı çizildi.

Sadece yakın akraba merasimlerine katılımların 1 saat ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 hastalarının veya temaslılarının cenaze merasimleri ve taziye başta olmak üzere düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerine katılımlarının tamamen yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların yarından itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildiği de kaydedildi.

Aynı grupta yer alan vatandaşların pazar yeri, alışveriş merkezi gibi toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılacağına da dikkat çekilen açıklamada, alınan kararlara uyulmaması durumunda ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem başlatılacağı vurgulandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00 - 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı.

Taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla yolcu alınmaması kararlaştırıldı.

Ayrıca Vefa Destek Gruplarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri halinde gerekli destek ve yardımın yapılması, toplu yemek verilmesinin yasaklanması, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesi kararı da alındı.

UŞAK

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının kısıtlandığını bildirdi.

KİLİS

Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklere katılmasının kısıtlandığı bildirildi.

KARAMAN

Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların, kentte kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamasına karar verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamaları esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi.

Tedbirler kapsamında ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımlarının 20 Ağustos tarihi itibariyle kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci derece yakın akrabası anne, baba, anneanne ve babaanne durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Kararda ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, pazar yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00'den sonra gitmeleri ve toplu taşıma araçlarını akşam saat 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmalarına karar verildi.

NEVŞEHİR

Nevbşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları haricindeki taziye ve düğün gibi toplu etkinliklere katılması ve pazar yerlerine giriş çıkışları yasaklandı.

ÇANKIRI

Çankırı'da 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasaklandı.

YOZGAT

Yozgat'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark gibi sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmalarının, çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında, 16.00-18.30 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla yukarıda alınan kararlardan muaf tutulmasına karar verilmiştir."