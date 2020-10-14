Koca: Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta...
14.10.2020 20:13 | Güncelleme: 14.10.2020 20:13
Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz.
Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz."