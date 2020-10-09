Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor." dedi.

