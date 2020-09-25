Kobani olayları nedir? Kobani olayları ne zaman oldu? Kobani nerede? 6-7 Ekim kobani olayları!

uriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Kobani, diğer adıyla ise Ayn el Arap nerede? Kobani olayları kaç gün sürdü? Kobani olayları nedir? 6-7 Ekim kobani olayları nedir?

KOBANİ OLAYLARI NEDİR?

Kobani Olayları veya 6-7 Ekim Olayları, IŞİD'in Kobani'yi kuşatmasına karşılık YPG militanlarının Türkiye sınırları üzerinden silah nakli yapmasına izin vermeyen 62. Türkiye Hükûmeti'ne tepki olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim'de aldığı kararla ve sokağa çıkma çağrısıyla başlayan protesto eylemleri ve silahlı çatışmalar bütünü.

Silahlı çatışmalar, YDG-H üyelerinin öncülüğünde başlatılmış ve daha sonra HÜDA-PAR taraftarlarının ve ülkücülerin de çatışmalara katılımıyla ve ardından polis güçlerinin müdahaleleriyle büyümüştür.

Çıkan olaylarda göstericilerin bir kısmının sivil halka saldırılar gerçekleştirmesi ve birçok kamu binasının yanında ev, işyerleri ve taşıtların yakılması nedeniyle pek çok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 10 Ekim itibarıyla 35 kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani eylemlerinde ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı.] Anadolu Ajansı'nın verilerine göre de 1113 bina hasar gördü.

KOBANİ NEREDE?

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Rojava olarak da adlandırılan bölgede yer alan kantonlardan biri olarak adlandırılan Kobani'nin adı Arapça'da Ayn el Arap olarak da geçiyor.

KOBANİ OLAYLARI KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kürt kenti Kobani'de IŞİD kuşatması ağustosta, saldırısı ise 17 Eylül'de başladı. Ve bu küçük kent bir anda tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Kobani'de 4 aydır, 15 haftadır, 107 gündür süren ve kobani olayları adı verilen olaylar süresidir.