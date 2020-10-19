KKTC seçim sonuçları : 2020 KKTC seçim katılım oranları ne kadar?

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, sonuçlar belli oldu. Katılım oranının da oldukça yüksek olduğu seçimde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar karşı karşıya geldi. 2020 KKTC seçim katılım oranları ne kadar?

KKTC SEÇİM KATILIM ORANLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.00 itibariyle ülke genelindeki seçime katılım oranının yüzde 61.03 olduğunu açıkladı.

KKTC seçimlerin ikinci turunda oylama devam ederken YSK tarafından ilk katılım oranlarını saat 17:00 itibariyle yüzde 61.03 olarak açıkladı.

İlçelerdeki seçmen katılımının en fazla olduğu ilçe ise yüzde 67.59 ile Lefke oldu.

En düşük katılım ise yüzde 56 ile Girne oldu.

KKTC SEÇİMİNDE NEDEN İKİNCİ TURA GİDİLDİ?

Birinci turda Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar cumhurbaşkanlığı için karşı karşıya gelmiş adayların yeterli çoğunluğun altında kalması nedeniyle seçimlerde ikinci tura gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimin 2. turunun galibi UBP adayı Ersin Tatar oldu. Tatar, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi. UBP adayı Ersin Tatar yüzde 51.74 oy oranı ve 67 bin 385 oyla seçimin galibi oldu.

Bağımsız aday ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı. 199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953'ü sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 67,30 oldu.