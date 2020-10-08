KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.

Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.