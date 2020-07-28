Kızına 'geliyorum' dedi, mahkemede tutuklandı

Kızına 'geliyorum' dedi, mahkemede tutuklandıAfyonkarahisar'da kaçak kenevir yetiştiren ve narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan B.K.

28.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:46

Kızına 'geliyorum' dedi, mahkemede tutuklandı

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Afyonkarahisar'da kaçak kenevir yetiştiren ve narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan B.K. adliyeye çıkarılırken, kızının "Nereye gidiyorsun baba?" sorusuna "Geliyorum" diye yanıt verdi, ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler tarafından Çobanlar ilçesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda mısır tarlası ve bir evin bahçesinde yetiştirilen kaçak kenevir bitkileri ele geçirildi. Düzenlenen iki operasyonda toplam 864 kök kenevir bitkisi ve daralı ağırlığı 350 gram esrar ele geçirilirken, iki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin sevki sırasında B.K.'nin 6 yaşında olduğu tahmin edilen ve annesiyle adliyeye gelen kızı, "Nereye gidiyorsun baba" diye seslendi. Kızının sorusuna "Geliyorum kızım" diye yanıt veren B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç., S.P. ve E.I. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.