Kızılay görevlileri, vatandaşları davul ve mani eşliğinde sahura uyandırdı
Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçmeye devam ederken; İstanbul Fatih'te Kızılay gönüllüleri, davul ve kendi yazdıkları maniler eşliğinde vatandaşları sahura uyandırdı.
Koronavirüs gölgesinde girdiğimiz Ramazan Ayı'nın son günlerinde, davulcular vatandaşları sahura maniler eşliğinde kaldırmaya devam ediyor. Bu geleneğe, Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri de dahil oldu ve vatandaşları sahura kendi yazdıkları maniyle uyandırdı.
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNDEN ANLAMLI HAREKET
İstanbul'un tarih kokan semti Fatih'te sahur vakti sokağa çıkan Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri İl Başkanı Berat Akova, İl Başkan Vekili Melih Baş ve İl Başkan Yardımcısı Turan Arslanbaş ile birlikte davula vurdu ve maniler okudu.
Fatih semtini işte bu manilerle sahura kaldırdı;
Tokmaklar vurulur.
Sofralar kurulur .
Kızılay gelince
Gönüller bir olur
*********************
Ramazan bereket ayı
Neşelidir sofraları
Yanınızda olmaya geldik
Her yerde Türk Kızılay'ı
*********************
Geldik işte Buradayız
Biz genç Kızılayız
Sizlerin yanındayız
Görev başındayız
*********************
Gönüllüler sahalarda
Kızılay yollarda
Sahur vakti gelince
Herkes sofraya
*********************
Gelene bak gelene
Tokmağı almış eline
Adına Kızılay demişler
Gönüllerde bir tane
*********************
Haydin sahura kalkın,
Gençler el ele verdi,
Yanındayız hep halkın,
Kızılay kapınıza geldi.
*********************
Virüs var diye üzülme
Bu ramazan da böyle geçsin dert etme
Sen sadece evde kal
Kızılay'ın gençleri bugünler için var ??