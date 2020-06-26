Kızıl hastalığı nedir? Kızıl hastalığı belirtileri nelerdir?

Bakterilerin vüduda girip yaklaşık 4 gün sonra çeşitli etkiler ile kendi göstermesiyle ortaya çıkar. Kızıl hastalığı, ciltte dökülme, ateş, boğaz ağrısı, ve dilde beyaz lekelenme gibi belirtiler gösterir. Doğru zamanda ve doğru tedavi yöntemi uygulanmadığında çeşitli komplikasyonlara sebep olur. Tedavi yönteminde antibiyotik uygulanır. Bakterileri öldürmede en iyi yöntemdir. Boğaz ağrısı ve mide bulantısı için ekstra ilaçlarda verilir. Doktor kontrolünde ve düzenli kullanıldığında tedavi gerçekleşir.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Streptococcus pyogenes adındaki bu bakterinden vücuda salgılanarrak hastalık oluşmaya başlar. Bu hadtalığın belirtileri vücutta kırmızı ve pul pul dökülen yaraların oluşmasıdır. Bulaşıcı olan bu hastalık, hapşırma, öksürme ve burun salgıları ile bulaşır. Nadir olsada yiyecek ve içecek yolu ile de bulaşabilir. Aynı kaptan yemek yemek bu durumu kolaylaştırabilir. Oluşmuş döküntülere dokunmak hastalığın bulaşmasına neden olmaz.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bakteri vücuda girdikten 4 gün sonra etkisini göstermeye başlar. İlk belirtiler şunlardır;

-Yüksek Ateş: Ateşiniz 38.3 °C den yüksek ise şüphelenmeniz gerekmektedir.

-Kriptik tonsilit: Bademcik sorunu ortaya çıkar. Kırmızı ve şiş bademcikler oluşmaktadır. Bu bademcikler kişilerde ağrılara sebep olur.

-En belirgin belirti döküntüdür. Bakteri bulaştıktan iki sonra döküntü başlar. Hem yetişkinlerde hemde çocuklarda görülür. Döküntü rengi kırmızı olup ince ve pürüzlüdür. Bu belirtinin görünmesi 7 günüde bulabilir. Döküntü vücutta ilk önce boyun, kasık ve koltuk altında başlar. Zamanla vücudun çoğu kısmını kapsar. Yüz bölgesinde nadiren görülen döküntü, parmak uçlarında sıklıkla görülür. Döküntü başladıktan 10 gün sonra azalmalar görülür.

-Pastia çizgileri: Dışarıdan baktığınız zaman görebileceğiniz, kılcal damarlardan kan sızması sonucu, dirsek ve dizlerde buruşuklardır.

-Çilek dili:Dil bakteri bulaştıktan 2 gün sonra dil üzerinde beyaz renkte pırtılara sebep olur. Zamanla dilin üstünde oluşan beyaz iltihap kırmızı beneklere dönüşür.

-Yutkunma Güçlüğü: Belirtiler arasında bademcik şişmesi vardır. Bu sebeple yutkunma güçlüğü çekilir.

-Titreme

-Mide Bulantısı

-İştah kaybı

-Ciltte Kaşıntı

-Karın Ağrısı

KIZIL HASTALIĞININ NEDEN OLDUĞU YAN ETKİLER NELERDİR?

Tedavi süresi yaklaşık 10 gün ile 2 hafta arasında değişmektedir. Doğru şekilde veya doğru zamanda tedavi edilmediğinde bazı hastalıklara sebep olur. Bunlar;

Akut romatizmal ateş

Glomerülonefrit

Kulak enfeksiyonları

Menenjit

Boğaz Apseleri

Zatürre

Sinüzit

Cilt Enfeksiyonları

Artrit

Osteomyelit

Endokardit

Doğru tedavi sağlandığında yukarıda belirtilen hastalıklara görülür. Erken teşhis ile tedavi, bu hastalıkların önüne geçer. Vücuda giren bağışıklık sebebiyle kulak enfeksiyonu, cilt enfeksiyonu, yüksek ateş ve mide bulantısı oluşur. Bazı araştırmalar sonucunda kızıl hastalığı, çocukluk çağında geçirilmiş sağlık problemlerini tekatra ortaya çıkarabileceği saptamıştır. Tourette sendromu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dahildir. Bu hastalıklarla ilişkili semptomlardaki artış genellikle birkaç hafta veya ay sonra geçer.

KIZIL HASTALIĞI TANISI NASIL KONULUR?

Yukarıda belirtilen problemler ile karşılaştığınızda doktora başvurmalısınız. Doktor ilk belirtiler kızıl hastalığı tanısına uygunsa ona göre testler isteyecektir. Fiziksel muayene sırasında hastalık belirtisi dilde beyazlık olacağından, dil, boğaz ve bademcik kontrol edilir.

KIZIL HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Antibiyotik tedavisi ile başlanır. Bağışıklı sistemini güçlendirmek ve bakterileri yok etmek için kullanılır. Önemli olan doktorun önerdiği sürede ve sıklıkla kullanmaktır. İlaç tedavisi yarıda kesildiğinde hiçbir işe yaramayacaktır. Bu yüzden doktorun dediklerine harfiyen uyulmalıdır. Antibiyotik yanında baş ağrısı, ateş düşürücü ve boğaz ağrısı için ekstra ilaçlar verilir. Bu tedavi boyunca beslenmeye dikkat edilmeli aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçınılmalıdır.Aşırı boğaz ağrısında tuzlu gargara yapılabilir bu ağrının azalmasına yardımcı olur. Cilt döküntüleri için losyon yazılır. Bol su içmek tedavi sürecinde oldukça önemlidir. İnsanlar ile iletişimde kısıtlamaya gidilmeli çünkü bulaşıcı bir hastalık türüdür. Hastalık tedavisi için henüz aşı bulunamamıştır.