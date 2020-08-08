Kız kardeşler belediye otobüsünde dövüldü
KONYA'da Aleyna I. (22), yanındaki kız kardeşi Belemir I. (20) ile birlikte, belediye otobüsünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Fatmanur Y. ile babasının saldırısına uğradı.
KONYA'da Aleyna I. (22), yanındaki kız kardeşi Belemir I. (20) ile birlikte, belediye otobüsünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Fatmanur Y. ile babasının saldırısına uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan kız kardeşlerden Aleyna I., "Kız yanımdan geçerken bana çarptı. Ben de bir özür dilemesini istedim. Bunun üzerine benim saçımı çekmeye başladı. Daha sonra babası gelip, dudağıma yumruk atıp, koluma vurdu. Kız kardeşim de darbe aldı" dedi.
Olay, 4 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna I. ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Belemir I. ile birlikte yüzme kursundan çıkıp, evlerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Otobüste Fatmanur Y., Aleyna I.'nın omzuna çarptı. Aleyna I., Fatmanur Y.'den özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Fatmanur Y., Aleyna I.'ya saldırdı. Fatmanur Y.'nin yanındaki babası Orhan Y. de kız kardeşlere vurmaya başladı. Araya giren diğer yolcular, tarafları sakinleştirdi. Yaralanan kız kardeşler, darp raporu alarak baba ve kızından şikayetçi oldu. Orhan Y. ve kızı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Korktuğunu ve artık otobüse rahatlıkla binemediğini ifade eden Aleyna I., "Olaydan sonra adamı yolda gördüm. Fakülteye giderken yanımdan geçti. Tekrar saldırmayacağını ben nereden bilebilirim. Elini kolunu sallayarak geziyor. Bir de yaptığından övünürcesine bir bakış atıyor. Tekrar aynı şeyleri yaşamayacağımın ne garantisi var? Tabi ki korkuyorum. Ben tek başıma gidip gelen bir insanım. Otobüse artık rahatlıkla binemiyorum. Böyle insanlar var düşüncesiyle ben korkarak hareket ediyorum. Korkumdan yanımda biber gazı taşımaya başladım" şeklinde konuştu.