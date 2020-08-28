Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.

MOLOZ DÖKÜM ALANINDA BULUNDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.

Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cesedin, C.D'ye (16) ait olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

C.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili S.Ö. (22) ve T.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliye sevk edildi.