Genel hijyen kurallarının öneminin arttığı şu günlerde kişisel hijyene çok dikkat edilmeli ve her detaya önem verilmelidir. Peki, kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte, kişisel hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenler!

1. ANTİBAKTERİYEL SABUN

Antibakteriyel sabun zannettiğiniz kadar etkili değildir. Ayrıca hormon dengenizi de bozma ihtimali var. İçeriğinde triklosan maddesi bulunan antibakteriyel sabun, hayvanlar üzerinde yapılan deneyde hormonal dengeyi bozucu etkisi olduğu ortaya konulmuştur.Bakterileri önleme konusunda antibakteriyel sabunla normal sabun arasında çok fark olmadığı düşünülmektedir.

2. BULUNDUĞUNUZ YER NE KADAR TEMİZ

Mutfak lavabosu santimetre karede 500 bin bakteri barındırır. Banyo zeminin ise santimetre karede 2 milyon bakteri barındırır. Bu ortamlara bırakılan kirli malzemeler bu alanlarda bakterilerin çoğalmasına neden oluyor.

3. SİFONU ÇEKERKEN KLOZETİN KAPAĞINI KAPATIN

Sifon çekildiğinde klozetin içinde bulunan mikropların havaya karıştığı ve 1 metre karelik alana yayıldığı bilinmektedir. Bu nedenle klozetin içindeki mikropların diş fırçanıza ya da ortamda bulunan diğer eşyalara bulaşmaması için sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmak gerekmektedir.

4. KURUTMA MAKİNESİNDEN VAZGEÇİN

Yapılan araştırmalar, kağıt havlunun kurutma makinesinden daha hijyenik olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle kurutma makinesi yerine kağıt havlu kullanmak doğru olacaktır.

5. DİŞ TELİ VE DAMAKLAR

Diş teli ve damaklar üzerine yapılan araştırmalarda, diş teli ve damakların yüzde 67'sinde maya ve küf tespit edilmiştir.Bu yüzeylerin yüzde 50'sinde ise MRSA isimli tehlikeli bir virüs saptanmıştır. Bu nedenle diş teli takanlar ya da damak temizliğine dikkat etmeyenler bu konuda daha hassas olmalıdır. Diş teli ve damaklar hijyenik bir kutuda muhafaza edilmelidir.

6. YERE DÜŞEN GIDALAR

Yere düşen gıdaların yerden hemen alındığında sorun olmayacağı görüşü yaygındır. Ancak gıda yere düştüğünde bakteriler yüzde 99'u gıdaya bulaşmaktadır.Islak ya da halı gibizeminlerde bakteriler daha

7. GÖBEK DELİĞİNİZ SİZCE TEMİZ Mİ

Bilimsel araştırmada incelenen göbek deliği şaşırtıcı sonuçlar verdi. 60 göbek deliğinden alınan örnekte 2368 farklı bakteri bulunmuş. Bu bakterilerin 1458 tanesi ise henüz bilim tarafından tanımlanmıştır.

8. AKNELERE DİKKAT

Akneleri gidermek için doktor tavsiyesi ile alınan alkolsüz, aşındırıcı olmayan hafifi ürünler tercih edilmelidir. Akne sabunu ve yanlış ürünler cildin kurumasına yol açarak daha fazla akne çıkmasına yol açabilir. Bu yüzden cildin doğal neminin ortadan kaldıran ürünlerden uzak durmak gerekir.

9. GÜNLÜK DUŞ MU ALIYORSUNUZ

Aşırı şampuan kullanımı, sağlık için zararlıdır. Saçların her gün yıkamanın saçın doğal yağ tabakası olan sebum tabakasına zarar vereceği ortaya koyulmuştur. Haftada 2 veya 3 defa saçları yıkamak ideal edilen saç yıkama sıklığıdır.

10. LENSLER

Lenslerin musluk suyu ile yıkanması, hijyenik olmayan suda buluna bakterilerin lensaracılığı ile göze temas etmesine neden olur. Ayrıca lensler yıkandıktan sonra tam olarak kurutulmalıdır.