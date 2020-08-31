Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği nedir? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılmış ve alının son kararla da 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlana kararla da bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Kısa çalışma ödeneği detayları haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

31 Ağustos sayılı Resmi Gazete'de yer alan karara göre, '' Yeni koronavrüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe sokulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. '' ifadesine yer veridli.

Böylelikle, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nden işsizlik maaşına uygun olan personel faydalanır. Yani, son 3 sene içerisinde 600 gün işsizlik sigortası ödemesi bulunanlar ile, son 120 günde iş akdi kesintisiz devam edenler faydalanabilir. Ancak, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle bu sürelerde esnekliğe gidildi ve son 3 senede 450 gün işsizlik sigortasının ödenmesi ve son 60 gün iş akdinin kesintisiz devam etmesi şartı yeterli hale getirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.