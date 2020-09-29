Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk kısa çalışma ödeneği Eylül ayı ödemeleri hakkında bilgi verdi. Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sebebiyle işsizlik sorunu ortaya çıkmaması,Olası ekonomik zorlukların önüne geçmek adına işverenlerin işçi çıkarmaya gitmemesi için devlet tarafından verilen ödeneğe kısa çalışma ödeneği denir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "#SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz." açıklamasında bulundu.