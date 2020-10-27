Koronavirüs ile mücadelede her gün yayınlanan koronavirüs tablosundaki rakam endişe yarattı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasası uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açıklamalara göre 30 Ekim'de son bulacak kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASASI UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı.