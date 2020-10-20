Kış ayına en yakışan tesettür giyim parçaları nelerdir?

Kış ayına en uygun tesettür parçalar deyince aklımıza birkaç kilit parça delir. Bu durum tesettür giyim için de aynı şekilde geçerli. Tesettür kış parçaları birkaç kilit paça ile halledilebilir ve günlük kombinleriniz oldukça şık hale gelebilir.

KIŞ AYININ VE HER AYIN VAZGEÇİLMEZİ FERACELER

Tesettür giyimin baş tacı feraceler en dikkat çeken kış parçalarından birisi. Feraceler henüz birkaç on yıl öncesine kadar tek renk ve genelde fermuarlı gibi olsa da artık oldukça farklı renk, desen, çeşit ve kumaşta ferace bulmak çocuk oyuncağı. Siz de hemen hemen her marka altında kendinize ve tarzınıza uygun ferace bulabilirsiniz.

VAZGEÇİLMEZ UZUN KABANLAR

Kabanlar kendi içinde oldukça çeşitlere ayrılıyor. Tesettür giyim de uzun kabanlar oldukça önemli. Durum böyle olunca kış aylarının en sevilen parçaları hem tesettür giyim adına hem de normal giyim için bileğe kadar uzanan yer yer suni kürklü kabanlar oluyor. Oldukça sıcak tutan ve sevilen bu kabanların birçok çeşidini Qras'ta da bulmak mümkün.

KIŞIN NASIL ŞALLAR KULLANMALIYIZ?

Kış ayı şal seçimi için oldukça çeşitli bir dönem. Kış aylarında seçeceğiniz şal çeşitlerinin çeşidi çok olmasına rağmen sizin tercih etmeniz gereken belirli birkaç kumaş çeşidi var. Bunlardan ilki pamuklu kumaş. Pamuklu kumaş hem kolay temizliği hem de sıcak tutması ile kış ayarının tartışmasız baş tacı olarak karşımıza çıkıyor.