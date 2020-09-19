Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanında neler oldu? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı dram dizisi Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanını izle! Kırmızı Oda 3. bölüm özeti nedir?

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya'yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha'nın İstanbul'daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet'in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin'i hayli endişelendiriyor

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyor.

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KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM İZLE!