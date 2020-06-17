Kırışıklıkları gideren yumurta akı maskesi nasıl yapılır?

Yumurta akı uygulaması ile doğal cilt bakımı seçeneğine sahip olacaksınız. Oldukça pratik şekilde hazırlanıp uygulanan bu formül ile cildiniz nemlenecek, temizlenecek ve pigmentleri eşitlenecek.

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı kırıp akını ayırın. Bir kase içinde yumurta akını köpürene kadar çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip tüm malzemeleri çırpın.

Maskeyi göz çevrenize fazla yaklaştırmadan uygulayın. 15 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın. Nemlendirici sürerek işlemi sonlandırın.

Not: Cilt hassasiyetinizi göz önünde bulundurarak uygulama öncesi doktorunuza danışınız.