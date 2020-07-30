Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kanını alna sürmenin dindeki yeri nedir?

Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, aynı zamanda hac farizasının yerine getirildiği vakittir. Bayram namazı sonrası yerine getirilen kurban ibadeti ile yardımlaşma birlik ve beraberlik vurgusu yapılır. Kimler kurban kesmelidir?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KANININ ALNA SÜRÜLMESİNİN DİNDEKİ YERİ

Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir.