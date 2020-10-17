Kim Milyoner Olmak İster 17 Ekim ? 250 Bin TL'lik Sorunu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!
17.10.2020 20:56 | Güncelleme: 17.10.2020 21:00
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan)
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 250 BİN TL'LİK SORU!
Soru: Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Amstrong Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?
A- GALİLEO'NUN TELESKOBU
B- NEWTON'UN PERUĞU
C- WRİGHT KARDEŞLER'İN UÇAĞI
D- EİNSTEİN'İN BEYNİ
CEVAP: C-WRİGHT KARDEŞLER'İN UÇAĞI