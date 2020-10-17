Kim Milyoner Olmak İster 17 Ekim ? 250 Bin TL'lik Sorunu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 250 BİN TL'LİK SORU!

Soru: Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Amstrong Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

A- GALİLEO'NUN TELESKOBU

B- NEWTON'UN PERUĞU

C- WRİGHT KARDEŞLER'İN UÇAĞI

D- EİNSTEİN'İN BEYNİ

CEVAP: C-WRİGHT KARDEŞLER'İN UÇAĞI