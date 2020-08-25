Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Bir süredir evliliğinde sorun olan ABD'li ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, kötü günleri geride bıraktı. Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.
25.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:37
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ABD'li ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, bir süredir evliliğinde sorunlar yaşıyordu. Kötü günleri geride bırakana Kardashian, önceki gün Meksika'daki Cabo San Lucas'ta bulunan bir plajda fotoğraf çekimine katıldı.
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
PEMBE RENKLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Pembe renkli iddialı bikinisiyle poz veren Kardashian, bir ara da esnekliğini kaybetmediğini kanıtlayan hareketler sergiledi.
39 yaşındaki yıldız, kumların üzerinde koşarak perendeler attı. Bir süre kumsalda yürüyen Kardashian, sonra havuz kenarına oturup etrafını izledi.