Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Bir süredir evliliğinde sorun olan ABD'li ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, kötü günleri geride bıraktı. Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.