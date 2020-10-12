Kuzey Kore lideri Kim Jong-unyapmış olduğu ilginç atılımlar ve vermiş olduğu birtakım acımasız kararlar ile tüm dünyanın odağında. Peki, Kim Jong-un kimdir? Kim Jong-un nerelidir? Kim Jong-un nerenin başkanıdır?

KIM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un (resmen yazılışı Kim Jong Un, Korece: ???; d. 8 Ocak 1983 veya 1984), 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli"] olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" nedeniyle amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Şubat 2017'de Malezya'daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KIM JONG-UN'UN İLK YILLARI

Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında bir okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.

Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından itibaren İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı.

En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'ı ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.

KIM JONG-UN KİŞİLİĞİ

Kim Jong-il'in kişisel aşçısı ve Japon bir şef olan Kenji Fujimoto, Kim Jong-un'u "eski bloktan bir yonga, babasının yüz, vücut şekli ve kişilik açısından bir görüntüsü" olarak nitelendirdi.Jong-un'un Beatles ve Jean-Claude Van Damme'nin büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

26 Şubat 2013 tarihinde Kim Jong - un, birçok gazetecinin Rodman'ın, Kim'in tanıştığı ilk Amerikalı olduğunu iddia etmesine yol açarak Dennis Rodman ile bir araya geldi. Rodman, Kim Jong-un'un özel adasına olan yolculuğunu anlattı: "Hawaii ya da İbiza gibi, ama orada yaşayan tek kişi o."

Dennis Rodman'ın gezisi sırasında Vice dergisi muhabiri Ryan Duffy, liderin sosyal açıdan garip olduğunu ve el sıkışırken göz teması kurmadığını söyledi.

Sejong Enstitüsü'nden Cheong Seong-chang'a göre, Kim Jong-un, halkının refahına daha fazla ilgi duyuyor ve onlarla, babasından daha fazla etkileşim içinde bulunuyor.

Nisan 2018'deki zirvesinde Kim'i gören Güney Koreliler, onu mütevazı, esprili ve özenli olarak nitelendirdi. Onunla buluştuktan sonra Donald Trump, "Yetenekli bir adam olduğunu öğrendim. Ülkesini çok sevdiğini de öğrendim" dedi. Kim'in mükemmel bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok akıllı olduğunu ekledi.