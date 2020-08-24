Kim Jong kimdir? Kim Jong öldü mü? Kim Jong ailesi hakkında hakkında bilgiler!

Dünyanın gizemli kutusu Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong, öldü haberleri gündeme bomba gibi düştü. Kız kardeşine tüm yetkilerini verdiği iddialar arasında.

KİM JONG KİMDİR?

2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" nedeniyle amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Şubat 2017'de Malezya'daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KİM JONG ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı… İddianın sahibi ise Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung'un danışmanlığını yağan Chang Song-min'den geldi.

KİM JONG'UN AİLESİ

25 Temmuz 2012'de, Kuzey Kore devlet medyası ilk kez Kim Jong-un'un Ri Sol-ju (? ??) ile evli olduğunu bildirdi. 20'li yaşların başında olduğuna inanılan Ri, açıklamadan birkaç hafta önce Kim Jong-un'a kamuoyuna eşlik ediyordu. Güney Koreli bir analiste göre, Kim Jong-il 2008'de, ikisi 2009'da evli olan ve 2010'da bir çocuğu olan evliliğini acımasızca düzenledi. Dennis Rodman, 2013 yılında ziyaret ettikten sonra, Ju-ae adında bir kızlarının olduğunu bildirdi. Ama, Güney Koreli kaynaklar birçok çocuğa sahip olabileceklerini düşünüyor.

Kim Jong-un bazen, onun kamu imajını yaratmada ve onun için kamuya açık etkinlikler düzenlemede etkili olduğu söylenen küçük kız kardeşi Kim Yo-jong'a eşlik ediyor. Seul'deki Dongguk Üniversitesi'ndeki Kuzey Koreli çalışmalar profesörü Kim Yong-hyun ve diğerlerine göre, Kim Yo-jong ve diğerlerinin tanıtımı, "Kim Jong-un rejiminin birlikte varlığını sona erdirdiğinin bir işaretidir. Partinin kilit seçkin mevkilerinde nesiller boyu yer değiştirerek önceki Kim Jong-il rejiminin kalıntıları "dedi.